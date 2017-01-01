  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Столичним водіям радять не потикатися на Одеську площу

    • Сьогодні, 22:24
    • Розсилка

    У ніч із 10 на 11 травня обмежать рух транспорту з Одеського шляхопроводу на вулицю Заболотного

    Із 22:00 10 травня до 07:00 11 травня в зв᾽язку з продовженням робіт із облаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на підходах до Одеського шляхопроводу буде частково обмежено рух транспорту з шляхопроводу на вул. Заболотного.

    Про це інформує КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

    Читайте також
    ЖКГ Київ благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ