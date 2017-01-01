Столичним водіям радять не потикатися на Одеську площу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ніч із 10 на 11 травня обмежать рух транспорту з Одеського шляхопроводу на вулицю Заболотного

Із 22:00 10 травня до 07:00 11 травня в зв᾽язку з продовженням робіт із облаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на підходах до Одеського шляхопроводу буде частково обмежено рух транспорту з шляхопроводу на вул. Заболотного.

Про це інформує КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.