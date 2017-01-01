Столичний фунікулер можуть закрити на рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фунікулер

Розробка проекту реконструкції обійдеться в 6 мільйонів гривень

Столичний фунікулер планують закрити на масштабну реконструкцію. Роботи можуть почати в липні наступного року і закінчити через рік. Як повідомляють у «Київпастрансі», останній раз капітальний ремонт фунікулера проводився понад 30 років тому, в 1986 році.

За словами гендиректора «Київпастрансу» Дмитра Левченка, фунікулер потребує ремонту верхньої і нижньої станцій, застарілих колій, по яких рухаються вагони. Також не виключають на підприємстві і заміну самих вагонів фунікулера на більш сучасні.

«У цьому році КП «Київпастранс» було виділено кошти на розробку ТЕО та проектних робіт з реконструкції фунікулера», – розповів Левченко. На тендері 10 травня вже вибрали компанію, яка розробить проект реконструкції за 6,2 млн грн.

«За результатами дослідження буде зрозуміло, скільки потрібно коштів на проведення реконструкції. Ми подамо ці документи в КМДА, питання обговорять на комісіях і винесуть на сесію Київради. І якщо депутати виділять необхідну суму на наступний рік, то реконструкція почнеться не пізніше серпня 2018 року і триватиме рік», – пояснив «Сегодня» гендиректор «Київпастрансу».

Цього року фунікулер закриють з кінця липня до середини серпня на щорічний плановий ремонт. До речі, в суботу нарешті відкриють оновлений 100-річний київський велотрек на вул. Липинського. Реконструкцію почали в лютому минулого року. За цей час відновили полотно велотреку, реконструювали адмінбудинок, облаштували підземний паркінг і побудували кафе.

Джерело: Сегодня