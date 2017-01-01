Столичний фунікулер встановив новорічний рекорд

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Київський фунікулер

Особлива роль дісталася фунікулеру в новорічну ніч – саме він підвозив киян та гостей столиці до головної ялинки країни на Софійській площі

Цього року в новорічну ніч київський фунікулер побив власний рекорд, та перевіз на 4600 пасажирів більше, ніж торік, – 34 960 пасажирів за ніч.

За повідомленням «Київпастрансу», з рекордної цифри перевезених у новорічну ніч 19 760 – це пільгові категорії пасажирів, а 15 200 – платні пасажири. Загалом за період свят фунікулер перевіз близько 120 тисяч пасажирів. 10% загальної кількості пасажирів скористалися можливістю безготівкової оплати за проїзд (систему PayPass було встановлено на фунікулері спільно з компанією MasterCard більше року тому і користується популярністю і серед киян, і серед туристів).

«Київський фунікулер – унікальний історичний громадський транспорт, який уже давно став візитівкою столиці. Він є дуже популярним як серед киян, так і серед туристів. Тому ми постійно намагаємося робити його ще більш зручним та комфортним. У новорічну ніч завдяки цілодобовій роботі фунікулеру майже 35 тисяч пасажирів змогли швидко дістатися з Подолу до головної ялинки на Софійській площі, а по дорозі помилуватися краєвидами столиці. В 2017 році ми плануємо й надалі покращувати роботу фунікулера, адже він не лише зручний вид громадського транспорту, а ще й цікавий атракціон для маленьких пасажирів», – зазначив генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.