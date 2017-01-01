Столичний Їжачок в тумані «надів» кашкет прикордонника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скульптура знаходиться поруч з адмінбудівлею прикордонної служби

У день прикордонника, який святкується в Україні 28 травня, на скульптуру мультяшного Їжачка в тумані, який»спілкується» з конячкою, в сквері на Рейтарській в Києві традиційно наділи кашкетприкордонника.

Скульптура знаходиться поруч з адмінбудівлею прикордонної служби.

«Їжачок - це наша бойова одиниця. Він нам як рідний», - жартують прикордонники.

Джерело: Сегодня