Столичного комунальника судитимуть за розтрату державних коштів

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Керівника комунального підприємства загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно керівника комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» за підозрою у розтраті бюджетних коштів.

Як вже повідомлялось, вказаний посадовець, діючи в інтересах третіх осіб, закупив для потреб підприємства паливно-мастильні матеріали за безпідставно завищеними цінами, ніж були визначені укладеним договором.

Вказаними діями державному бюджету завдано збитки у розмірі понад 300 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України направлено до Голосіївського районного суду для розгляду по суті.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.