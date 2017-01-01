  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Столичного комунальника судитимуть за розтрату державних коштів

    • Сьогодні, 09:58
    • Розсилка

    Керівника комунального підприємства загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

    Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно керівника комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» за підозрою у розтраті бюджетних коштів.
     
    Як вже повідомлялось, вказаний посадовець, діючи в інтересах третіх осіб, закупив для потреб підприємства паливно-мастильні матеріали  за безпідставно завищеними цінами, ніж були визначені укладеним договором.
     
    Вказаними діями державному бюджету завдано збитки у розмірі понад 300 тис. гривень.
     
    Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України направлено до Голосіївського районного суду для розгляду по суті.
     
    Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
    Читайте також
    кримінал корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ