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    Столиця закупить атракціонів на майже на 7 мільйонів

    • Сьогодні, 08:12
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    Місто готується до «Євробачення»

    Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» Департаменту культури КМДА 13-15 березня за результатами тендерів уклав дві угоди про закупівлю атракціонів на загальну суму 6,88 мільйона гривень.

    Договори передбачають аванс у розмірі 80% згідно з постановою КМУ №117 та розпорядженням КМДА №1261 «Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві».

    Строк поставки атракціонів – до 2 травня.

    Джерело: Соцпортал

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