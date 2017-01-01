Столиця закупить атракціонів на майже на 7 мільйонів
- Сьогодні, 08:12
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Розсилка
Місто готується до «Євробачення»
Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» Департаменту культури КМДА 13-15 березня за результатами тендерів уклав дві угоди про закупівлю атракціонів на загальну суму 6,88 мільйона гривень.
Договори передбачають аванс у розмірі 80% згідно з постановою КМУ №117 та розпорядженням КМДА №1261 «Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві».
Строк поставки атракціонів – до 2 травня.
Джерело: Соцпортал