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    Стрілянина в Княжичах: до відповідальності притягнуть більше 20 поліцейських

    • Сьогодні, 14:01
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    Службове розслідування завершено.

    За результатами службового розслідування за фактом стрілянини в Княжичах, де загинули 5 співробітників Нацполіції, до дисциплінарної відповідальності буде притягнуто більше 20 поліцейських.

    Про це в середу в Головному управлінні Нацполіції Київської області журналістам заявив т.в.о. голови Нацполіції України - заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    «Службове розслідування завершено. Вже є наказ, і щонайменше 20 працівників поліції буде притягнуто до дисциплінарного покарання залежно від ступеню дисциплінарного проступку кожного», - сказав він.

    Джерело: Укрінформ

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