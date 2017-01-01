Стрілянина в Княжичах: до відповідальності притягнуть більше 20 поліцейських
- Сьогодні, 14:01
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Службове розслідування завершено.
За результатами службового розслідування за фактом стрілянини в Княжичах, де загинули 5 співробітників Нацполіції, до дисциплінарної відповідальності буде притягнуто більше 20 поліцейських.
Про це в середу в Головному управлінні Нацполіції Київської області журналістам заявив т.в.о. голови Нацполіції України - заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Службове розслідування завершено. Вже є наказ, і щонайменше 20 працівників поліції буде притягнуто до дисциплінарного покарання залежно від ступеню дисциплінарного проступку кожного», - сказав він.
Джерело: Укрінформ