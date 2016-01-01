Суд не дав поліції заарештувати директора фірми, яку підозрюють у привласненні коштів на ремонті школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд відмовився взяти під варту директора ТОВ «Білтек Буд» Валентина Шейка, якого правоохоронці підозрюють у привласненні 895 тис. грн під час ремонту київської школи. Про це свідчить постанова Святошинського районного суду м. Києва від 2 грудня

З відповідним клопотанням до суду звернувся слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ Нацполіції в м. Києві, який розслідує кримінальне провадження №42015100080000024 від 03.03.2015.

Слідство встановило, що у 2014 році управління освіти Святошинської райдержадміністрації в м. Києві уклало угоду з директором «Білтек Буд» щодо капітального ремонту фасаду школи №297 по вул. Жолудева за 1,19 млн грн. В подальшому керівник фірми, який знав, що ремонт не виконано в повному обсязі, затвердив акти виконаних робіт на загальну суму 1,14 млн грн, після чого Святошинська РДА переказала підприємству всю суму.

За даними слідства, директор ТОВ «Білтек Буд» привласнив 895 тис. грн державних коштів. Цього року керівника фірми було затримано і доправлено до суду.

Розглядаючи клопотання слідчих, суд встановив, що рішення Святошинського райсуду м. Києва про надання дозволу на затримання Шейка, яке було прийняте у жовтні, не могло взагалі розглядатися судом і бути прийнятим, оскільки директор фірми на той час не набув статусу підозрюваного.

На думку суду, керівник підприємства став підозрюваним лише 1 грудня, тобто за день до розгляду клопотання про його взяття під варту. А це означає , що оголошення Шейка у розшук, звернення слідчих з клопотаннями про дозвіл на його затримання та взяття під варту були незаконними.

Суд також вирішив, що слідчі не надали жодних обґрунтованих доказів підозри керівника фірми у скоєнні злочину. Зокрема, не доведено перебування Шейка на посаді директора ТОВ «Білтек Буд», укладання договорів між фірмою та Святошинською РДА, а також отримання коштів, які було привласнено. Крім того, суд не отримав доказів відносно ризиків перебування директора ТОВ «Білтек Буд» на волі. В результаті суд відмовився брати Шейка під варту.

Директором та власником фірми «Білтек Буд» Валентин Шейко є з моменту заснування у 2013 році і до сьогодні. Разом з тим компанію пов’язували з оточенням Віктора Жеребнюка, нардепа 7-го скликання, колишнього голови Деснянської РДА м. Києва.

Вигравати тендери фірма почала з грудня 2013 року і відтоді з нею уклали угод на суму 58,81 млн. «Білтек Буд» регулярно отримував підряди на ремонти дитсадків та шкіл у Києві.

Суд уже визнавав недійсним договір управління освіти Деснянської райдержадміністрації м. Києва і ТОВ «Білтек Буд» щодо капітального ремонту дошкільного навчального закладу №795 на пр. Маяковського, 52-А вартістю 4,37 млн грн.

Раніше прокурорська перевірка виявила ознаки фіктивності «Білтек Буд» та низку порушень при проведенні одного з виграних фірмою будівельних тендерів. Прокуратура Деснянського району м. Києва розслідує скоєння службовцями Деснянської РДА та ТОВ «Білтек Буд» замаху на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йдеться про тендери щодо ремонту дитсадків, які виграв «Білтек Буд», а його єдиним конкурентом було ТОВ «БМК-15», яке пов’язане з Шейком.

Джерело: Наші гроші