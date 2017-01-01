Суд заарештував ТРЦ «Караван» у Києві

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Досудове розслідування було відкрито 10 лютого

Голосіївсьий районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно торгово-розважального центру «Караван» за адресою вулиця Лугова, 12 у Києві, що належить ПрАТ «Лекс Холдинг», кінцевим бенефіціаром якого є бізнесмен Олександр Ярославський.

Про це сказано в ухвалі райсуду Києва від 14 лютого, передають «Українські новини».

Крім ТРЦ арештовано також торгово-офісну будівлю площею 10,5 тис. кв. м за тією самою адресою.

Арешт накладено за клопотанням слідчих Національної поліції в Києві в рамках кримінального провадження із завдання збитків ВТБ Банку.

Досудове розслідування було відкрито 10 лютого цього року.

У березні 2013 року ВТБ Банк і ПрАТ «Лекс Холдинг» уклали кредитний договір з надання кредитної лінії на 75,81 млн доларів. Кінцевий строк повернення заборгованості за кредитом – не пізніше 15 серпня 2016 року.

На думку слідства, ПрАТ «Лекс Холдинг» не мало наміру погашати кредит, а тільки для створення подання про намір виконати взяті на себе зобов'язання зробило кілька платежів у рахунок погашення заборгованості на загальну суму 1,913 млн доларів, при цьому останній платіж було здійснено 24 лютого 2016 року.

Поліція вважає, що, не бажаючи повертати ВТБ Банку взятий кредит, «Лекс Холдинг» сформував фіктивну заборгованість перед ТОВ «Центр юридичного обслуговування «Егіда» (Харків) у розмірі 600 тис. гривень.

7 вересня 2016 року Госпсуд Києва за позовом цього ж центру юридичного обслуговування «Егіда» відкрив справу про банкрутство ПрАТ «Лекс Холдинг».

Поліція стверджує, що рішення почати процедуру банкрутства було прийнято, щоб надалі мати можливість зняти обтяження на іпотечне майно з метою відчуження його третім особам, не повертати борг банку.