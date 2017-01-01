Святкування Дня Соборності у Києві. Громадській транспорт змінює графік роботи

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22 січня на час проведення заходів до Дня Соборності України буде внесено зміни в роботу пасажирського транспорту

22 січня з початку заходів (орієнтовно до 10:00) із нагоди відзначення Дня Соборності України та відповідним перекриттям руху транспорту на б-р Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Пушкінської), вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), вул. Терещенківській, Європейській площі, вул. Грушевського (на ділянці від Петрівської алеї до Європейської площі) буде внесено зміни в роботу наземного громадського транспорту (тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н і автобусів маршрутів №№ 24, 62, 114), а саме:

рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17 організовано зі змінами: від вул. Білицької, вул. Смілянської, аеропорту «Київ» та пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за діючим маршрутом;

автобусів маршруту № 24, на ділянках від Національного музею історії України в Другій світовій війні до ст. м. «Арсенальна» та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Університет»;

автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Григорія Сковороди за діючим маршрутом, далі – вул. Межигірська – вул. Електриків – вул. Набережно-Рибальська, далі за діючим маршрутом.

Також заплановано скорегувати останнє відправлення нічного тролейбусного маршруту № 93Н від зупинки «Ст. м. «Площа Льва Толстого» о 05:50.