Свято велосипедистів у Києві. Під час параду буде перекрито центр міста

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У суботу, 20 травня, в столиці обмежать рух транспорту за маршрутом велопараду (список вулиць)

20 травня у столиці відбудеться «Велодень» – суспільна акція велосипедистів, яка проходить у форматі параду центральними вулицями міста. На час проведення спортивно-масового заходу планується обмеження руху транспорту за маршрутами велопараду.

Зокрема, з 10:00 до 12:30 рух автомобілів буде обмежено за наступними маршрутами:

вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. І. Франка – вул. В. Липинського – заїзд на велотрек;

Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Московський міст – вул. Труханівська – парк Дружби народів.

Ініціатором проведення «Велодня» виступила громадська організація «Всеукраїнський Велодень Київ». Захід відбудеться за підтримки КМДА. Сотні любителів велоспорту зберуться разом на Софійській площі, аби об 11:30 стартувати за маршрутом велопараду.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 20 травня на велолюбителів чекає ще одне свято – о 20:00 за участю керівництва міста відбудеться урочисте відкриття оновленого велотреку.