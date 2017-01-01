Тарифи у маршрутних таксі зростуть до 16 гривень
- Сьогодні, 18:33
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Нова тарифікація впроваджується на маршруті №742.
Перевізники повідомили пасажирам маршрутного таксі №742, сполученням Київ - Боярка, про підняття цін за проїзд.
Про це розповів на своїй сторінці у Facebook Руслан Олегович.
«Маршрут 742 с завтрашнего дня по Боярке 5 грн до Киева 16 грн. Подорожание в связи с повышением минимальной зарплаты, так было написано в маршрутке (((», - написав Руслан.
Тарифи у маршрутному таксі №742