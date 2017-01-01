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    Тарифи у маршрутних таксі зростуть до 16 гривень

    • Сьогодні, 18:33
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    Нова тарифікація впроваджується на маршруті №742.

    Перевізники повідомили пасажирам маршрутного таксі №742, сполученням Київ - Боярка, про підняття цін за проїзд.

    Про це розповів на своїй сторінці у Facebook Руслан Олегович.

    «Маршрут 742 с завтрашнего дня по Боярке 5 грн до Киева 16 грн. Подорожание в связи с повышением минимальной зарплаты, так было написано в маршрутке (((», - написав Руслан.

    Тарифи у маршрутному таксы №742
    Тарифи у маршрутному таксі №742
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