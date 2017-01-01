Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)

Станіслав Груздєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві відбувся турнір з рукопашного бою за Кубок президента України

Сьогодні, в центрі Києва команди силових структур України взяли участь в турнірі з рукопашного бою за Кубок Президента України.

У «Палаці спорту» змагалися команди:

Управління державної охорони України;

Міністерства оборони України;

Міністерства внутрішніх справ України;

Національної Поліції України;

Державної прикордонної служби України;

Національної гвардії України;

Державної фіскальної служби України;

Національного антикорупційного бюро України;

Державної служби з надзвичайних ситуацій України;

Головного управління розвідки МО України.

Турнір оцінювали рефері міжнародної та національної категорій. Також під час двобоїв оцінювалися й особисті результати учасників у восьми вагових категоріях.

За результатами змагань перше командне місце виборола команда Служби безпеки Президента Управління державної охорони України, друге місце - Національна гвардія України, третє місце - Державна прикордонна служба України.

Переможців нагородили кубками, медалями та почесними грамотами.

Нагадаємо, що в минулому році бійці Управління державної охорони України стали чемпіонами на Чемпіонату світу з багатоборства особистих охоронців «Бодігард-2016».