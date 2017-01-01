Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
- Сьогодні, 22:12
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У Києві відбувся турнір з рукопашного бою за Кубок президента України
Сьогодні, в центрі Києва команди силових структур України взяли участь в турнірі з рукопашного бою за Кубок Президента України.
У «Палаці спорту» змагалися команди:
- Управління державної охорони України;
- Міністерства оборони України;
- Міністерства внутрішніх справ України;
- Національної Поліції України;
- Державної прикордонної служби України;
- Національної гвардії України;
- Державної фіскальної служби України;
- Національного антикорупційного бюро України;
- Державної служби з надзвичайних ситуацій України;
- Головного управління розвідки МО України.
Турнір оцінювали рефері міжнародної та національної категорій. Також під час двобоїв оцінювалися й особисті результати учасників у восьми вагових категоріях.
За результатами змагань перше командне місце виборола команда Служби безпеки Президента Управління державної охорони України, друге місце - Національна гвардія України, третє місце - Державна прикордонна служба України.
Переможців нагородили кубками, медалями та почесними грамотами.
Нагадаємо, що в минулому році бійці Управління державної охорони України стали чемпіонами на Чемпіонату світу з багатоборства особистих охоронців «Бодігард-2016».