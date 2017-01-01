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    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 22:12
    • Розсилка

    У Києві відбувся турнір з рукопашного бою за Кубок президента України

    Сьогодні, в центрі Києва команди силових структур України взяли участь в турнірі з рукопашного бою за Кубок Президента України.

    У «Палаці спорту» змагалися команди:

    • Управління державної охорони України;
    • Міністерства оборони України;
    • Міністерства внутрішніх справ України;
    • Національної Поліції України;
    • Державної прикордонної служби України;
    • Національної гвардії України;
    • Державної фіскальної служби України;
    • Національного антикорупційного бюро України;
    • Державної служби з надзвичайних ситуацій України;
    • Головного управління розвідки МО України.

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    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)
    Тілоохоронці Порошенка завоювали Кубок з рукопашного бою (фоторепортаж)

    Турнір оцінювали рефері міжнародної та національної категорій. Також під час двобоїв оцінювалися й особисті результати учасників у восьми вагових категоріях.

    За результатами змагань перше командне місце виборола команда Служби безпеки Президента Управління державної охорони України, друге  місце - Національна гвардія України, третє місце - Державна прикордонна служба України.

    Переможців нагородили кубками, медалями та почесними грамотами.

    Нагадаємо, що в минулому році бійці Управління державної охорони України стали чемпіонами на Чемпіонату світу з багатоборства особистих охоронців «Бодігард-2016».

    Валерій Гелетей
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