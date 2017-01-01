ТОП-20 самих популярних книг на Печерську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли довкола панують смартфони та планшети із сотнями розважальних сервісів, а люди надають перевагу серіалу чи телешоу, а не книжці, здається, що читання втратило для широких мас свою колишню привабливість, однак більшість українців йдучи до бібліотеки чи купуючи книгу доводять, що любов до книги не втрачена!

Читання знаходиться в трійці найпопулярніших практик проведення вільного часу - після перегляду телебачення і спілкування з друзями.

Книжка може бути більш пізнавальною, ніж айфони, айпади, будь-які інші гаджети. Насправді прочитати в місяць одну чи дві книжки не складно, складніше зробити читання своєю постійною звичкою та регулярно дочитувати до кінця те, що розпочали. Вся справа - у звичці та бажанні.

Жанрів української літератури багато - на всі смаки, але у кожного свої сподобання і побажання. Тим не менше, є книги, які стають улюбленцями читачів, їх читають і продовжують читати.

Так, пропонуємо вам ознайомитися з переліком книжок, що користувалися найбільшим попитом в бібліотеках Печерського району у 2016 році: