ТОП-20 самих популярних книг на Печерську
- Вчора, 23:07
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Розсилка
Коли довкола панують смартфони та планшети із сотнями розважальних сервісів, а люди надають перевагу серіалу чи телешоу, а не книжці, здається, що читання втратило для широких мас свою колишню привабливість, однак більшість українців йдучи до бібліотеки чи купуючи книгу доводять, що любов до книги не втрачена!
Читання знаходиться в трійці найпопулярніших практик проведення вільного часу - після перегляду телебачення і спілкування з друзями.
Книжка може бути більш пізнавальною, ніж айфони, айпади, будь-які інші гаджети. Насправді прочитати в місяць одну чи дві книжки не складно, складніше зробити читання своєю постійною звичкою та регулярно дочитувати до кінця те, що розпочали. Вся справа - у звичці та бажанні.
Жанрів української літератури багато - на всі смаки, але у кожного свої сподобання і побажання. Тим не менше, є книги, які стають улюбленцями читачів, їх читають і продовжують читати.
Так, пропонуємо вам ознайомитися з переліком книжок, що користувалися найбільшим попитом в бібліотеках Печерського району у 2016 році:
- Андрухович Ю. «Рекреація».
- Андрухович С. «Фелікс Австрія».
- Винничук Ю. «Груші в тісті».
- Винничук Ю. «Мальва Ланда».
- Воронина Л. «Таємне товариство боягузів та брехунів».
- Дашвар Л. «Покров».
- Дереш Л. «Культ. Миротворець».
- Дерманський С. «Бабуся оголошує війну».
- Жадан С. «Депеш Мод. Ворошиловград».
- Кононенко Є. «Зрада».
- Курков А. «Львівська гастроль Джимі Хендрікса».
- Лузина Л. «Київські відьми».
- Лис В. «Століття Якова».
- Матіос М. «Солодка Даруся. Нація одкровення».
- Нестайко В. «Тореадори з Васюківки».
- Павленко М. «Русалонька із 7 «В».
- Прохасько Т. «Лексикон таємних знань».
- Кокотюха А. «Осінній сезон смертей».
- Рутківський В. «Джури козака Швайки».
- Чеповецький Ю. «Дивовижна подорож М’якуша, Нетака та Непосидька».