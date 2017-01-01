  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    ТОП-20 самих популярних книг на Печерську

    • Вчора, 23:07
    • Розсилка

    Коли довкола панують смартфони та планшети із сотнями розважальних сервісів, а люди надають перевагу серіалу чи телешоу, а не книжці, здається, що читання втратило для широких мас свою колишню привабливість, однак більшість українців йдучи до бібліотеки чи купуючи книгу доводять, що любов до книги не втрачена!

    Читання знаходиться в трійці найпопулярніших практик проведення вільного часу - після перегляду телебачення і спілкування з друзями.

    Книжка може бути більш пізнавальною, ніж айфони, айпади, будь-які інші гаджети. Насправді прочитати в місяць одну чи дві книжки не складно, складніше зробити читання своєю постійною звичкою та регулярно дочитувати до кінця те, що розпочали. Вся справа - у звичці та бажанні.

    Жанрів української літератури багато - на всі смаки, але у кожного свої сподобання і побажання. Тим не менше, є книги, які стають улюбленцями читачів, їх читають і продовжують читати.

    Так, пропонуємо вам ознайомитися з переліком книжок, що користувалися найбільшим попитом в бібліотеках Печерського району у 2016 році:

    1. Андрухович Ю. «Рекреація».
    2. Андрухович С. «Фелікс Австрія».
    3. Винничук Ю. «Груші в тісті».
    4. Винничук Ю. «Мальва Ланда».
    5. Воронина Л. «Таємне товариство боягузів та брехунів».
    6. Дашвар Л. «Покров».
    7. Дереш Л. «Культ. Миротворець».
    8. Дерманський С. «Бабуся оголошує війну».
    9. Жадан С. «Депеш Мод. Ворошиловград».
    10. Кононенко Є. «Зрада».
    11. Курков А. «Львівська гастроль Джимі Хендрікса».
    12. Лузина Л. «Київські відьми».
    13. Лис В. «Століття Якова».
    14. Матіос М. «Солодка Даруся. Нація одкровення».
    15. Нестайко В. «Тореадори з Васюківки».
    16. Павленко М. «Русалонька із 7 «В».
    17. Прохасько Т. «Лексикон таємних знань».
    18. Кокотюха А. «Осінній сезон смертей».
    19. Рутківський В. «Джури козака Швайки».
    20. Чеповецький Ю. «Дивовижна подорож М’якуша, Нетака та Непосидька».
    культура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ