Торговців пролісками будуть виловлювати на вулицях Києва

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Екологи б'ють на сполох

У Києві екологи спільно з поліцією проведуть рейди проти торговців підсніжниками, де будуть фіксувати порушення. Про це заявив співробітник Національного екологічного центру України Олександр Соколенко у коментарі телеканалу «112 Україна».

«Порівняно з минулим роком цьогоріч ситуація покращилась. Можливо, це пов'язано з тим, що людей стало фізично менше продавати стихійно, або з тим, що, на жаль, у минулому році було дуже багато знищено рослин – їх масово везли електричками в Київ. Популяція рослин зменшується, тому ми їх менше бачимо наступного року. Цьогоріч пік припав на 8 Березня», – заявив Соколенко.

Продаж пролісків заборонений законодавством і загрожує штрафом від 17 до 32 тис. грн за ст. 164 Кодексу про адміністративні правопорушення.