Транспортне сполучення між Оболонню і Троєщиною буде ускладнено
- Сьогодні, 07:54
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Фото: livejournal
Московський мост у Києві
На Московському мосту тимчасово обмежать рух транспорту
У зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на Московському мосту буде частково обмежено рух транспорту:
- з 21:00 22 травня до 06:00 23 травня в напрямку ст. м. «Петрівка»;
- з 21:00 23 травня до 06:00 24 травня в напрямку ст. м. «Петрівка»;
- з 21:00 24 травня до 06:00 25 травня в напрямку житлового масиву «Троєщина».
Про це інформує в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.