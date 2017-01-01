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    Транспортне сполучення між Оболонню і Троєщиною буде ускладнено

    • Сьогодні, 07:54
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    Московський мост у Києві
    Фото: livejournal
    Московський мост у Києві

    На Московському мосту тимчасово обмежать рух транспорту

    У зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на Московському мосту буде частково обмежено рух транспорту:

    • з 21:00 22 травня до 06:00 23 травня в напрямку ст. м. «Петрівка»;
    • з 21:00 23 травня до 06:00 24 травня в напрямку ст. м. «Петрівка»;
    • з 21:00 24 травня до 06:00 25 травня в напрямку житлового масиву «Троєщина».

    Про це інформує в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

    ЖКГ Київ Троєщина
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