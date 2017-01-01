Тролейбусний маршрут №11 закривають

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Тролейбуси № 11 змінять маршрут у ніч із 10 на 11 травня

У зв’язку із асфальтуванням проїжджої частини вулиці Академіка Заболотного в районі Одеського шляхопроводу з 23:00 10 травня до 6:00 11 травня рух тролейбусів маршруту № 11 закривається на ділянці від Одеської площі до Національного музею народної архітектури та побуту України.

Про це інформує КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

На вказаний період рух тролейбусів маршруту № 11 буде організовано зі змінами за трасою: вул. Маршальська – просп. Науки – просп. Голосіївський – просп. Академіка Глушкова – Одеська площа – Одеське шосе – Кібернетичний центр.