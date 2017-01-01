  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Тролейбусний маршрут №11 закривають

    • Сьогодні, 23:05
    • Розсилка

    Тролейбуси № 11 змінять маршрут у ніч із 10 на 11 травня

    У зв’язку із асфальтуванням проїжджої частини вулиці Академіка Заболотного в районі Одеського шляхопроводу з 23:00 10 травня до 6:00 11 травня рух тролейбусів маршруту № 11 закривається на ділянці від Одеської площі до Національного музею народної архітектури та побуту України.

    Про це інформує КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    На вказаний період рух тролейбусів маршруту № 11 буде організовано зі змінами за трасою: вул. Маршальська – просп. Науки – просп. Голосіївський – просп. Академіка Глушкова – Одеська площа – Одеське шосе – Кібернетичний центр.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ