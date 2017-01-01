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    Тролейбусний маршрут № 39 в столиці закривають до 1 травня

    • Сьогодні, 16:17
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    Організація роботи тролейбусів маршруту № 39 на час проведення робіт із асфальтування на Кільцевій дорозі

    Із 27 березня орієнтовно до 1 травня 2017 року під час проведення робіт із асфальтування на Кільцевій дорозі на ділянці від вул. Соборної до просп. Леся Курбаса закривається рух тролейбусів маршруту № 39 на ділянці від просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги.

    На цей період рух тролейбусів організовується за трасою: вул. Чорнобильська –  вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – ст. м. «Нивки».

    Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київпастранс».

    Як раніше повідомляв «Главком», через проведення ярмарків рух автобусів маршрутів №№ 61, 98, 101 і тролейбусів маршруту № 34 буде змінено.

    Тимчасова схема тролейбусного маршрута № 39

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