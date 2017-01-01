У «Борисполі» затримано сутенера із Китаю

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Правоохоронці затримали громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми

Міжнародний канал торгівлі людьми викрито в результаті проведення спільних оперативних заходів.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

В ході взаємодії правоохоронців викрили 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.

Правопорушника затримано на гарячому - в аеропорту «Бориспіль» під час спроби переправлення 2 молодих жінок за межі України рейсом «Київ–Алмати».

В результаті проведення попередніх заходів було встановлено, що зловмисник вербував українок для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих на території його країни. За послуги чоловік обіцяв жінкам платити 6 тисяч доларів за місяць.

Наразі стосовно зловмисника тривають слідчі дії та обирається запобіжний захід. Також встановлюється усі можливі причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.