У «Борисполі» затримано сутенера із Китаю
- Сьогодні, 07:15
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Правоохоронці затримали громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми
Міжнародний канал торгівлі людьми викрито в результаті проведення спільних оперативних заходів.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
В ході взаємодії правоохоронців викрили 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.
Правопорушника затримано на гарячому - в аеропорту «Бориспіль» під час спроби переправлення 2 молодих жінок за межі України рейсом «Київ–Алмати».
В результаті проведення попередніх заходів було встановлено, що зловмисник вербував українок для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих на території його країни. За послуги чоловік обіцяв жінкам платити 6 тисяч доларів за місяць.
Наразі стосовно зловмисника тривають слідчі дії та обирається запобіжний захід. Також встановлюється усі можливі причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.