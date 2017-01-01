У центрі Києва кольоровою бруківкою облаштовують уже другий перехід (фото)

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На вулиці Ольгинській облаштовують пішохідний перехід з кольорової бруківки

У Печерському районі столиці триває облаштування чергового пішохідного переходу з кольорової бруківки.

Так, комунальники на вулиці Ольгинській уже поклали половину переходу з кольорової бруківки.

Переходи з кольорової бруківки – винахід корпорації столичних комунальників, запроваджений для безпечних умов руху пішоходів під час перетину проїжджої частини. До такої ідеї дорожників підштовхнули фізичні характеристики бруківки, оскільки на ній погано тримається фарба або пластик і, як наслідок, дорожня розмітка швидко зношується.

Нагадаємо, комунальники поблизу вже облаштували пішохідний перехід. На вулиці Інститутській, біля станції метро «Хрещатик», вже красується готовий перехід.