У центрі Києва на складному перехресті запрацював новий світлофор

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Нещодавно введено в експлуатацію новий світлофорний об’єкт у місці примикання до вулиці Бульварно-Кудрявської вулиці Обсерваторної і Чеховського провулку.

Роботи зі встановлення світлофорного об’єкта та розробки циклу його перемикання здійснено фахівцями Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки КП «Київдорсервіс».

«Ми продовжуємо встановлювати нові світлофорні об’єкти у центральній частині Києва, адже зі зростанням кількості автотранспорту зростає і навантаження на колись тихі вулички, вони перетворюються на важливі транзитні артерії. Встановлення світлофорів врегулює рух транспортну, знизить рівень заторів і підвищить безпеку на дорогах», – розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник, який наразі опікується питаннями транспортної інфраструктури.

Спорудження нових світлофорних об’єктів у Києві відновлено в 2015 році. У 2013-2014 роках не було збудовано жодного нового об’єкта, а вже в 2015 році споруджено 13, у 2016 – 28, а на 2017 рік заплановано запустити 34 нових світлофорних об’єкти.

«У планах на 2017 рік – спорудження ще декількох світлофорних об’єктів у центральній частині міста, зокрема, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, вулиці Толстого та вулиці Назарівської. Нові світлофорні об’єкти відразу підключаються до Автоматизованої системи керування дорожнім рухом, аби їхня робота здійснювалася в координованому режимі з сусідніми», – зауважив директор КП «Київдорсервіс» Віктор Черній.

Також найближчим часом очікується запуск в експлуатацію відразу двох світлофорних об’єктів на вулиці Мельникова, у місцях примикання до неї вулиць Дорогожицької і Дегтярівської. Наразі об’єкти готові до запуску, поліція погоджує схеми їхньої роботи.