У центрі Києва облаштували два переходи з кольорової бруківки

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Пішохідний перехід у Києві з кольорової бруківки на вулиці Інститутській

На вулиці Інститутській та Ольгинській завершено ремонтні роботи

Комунальники Печерського району столиці завершили облаштування пішохідних переходів із елементів мощення червоно-білого кольору на вулиці Інститутській та на вулиці Ольгинській, біля входу до станції метро «Хрещатик».

Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Ідею облаштування таких переходів працівників корпорації наштовхнули фізичні характеристики бруківки, оскільки на ній погано тримається фарба та пластик, і, як наслідок, дорожня розмітка пішохідного переходу швидко зношується і потребує оновлення.

Раніше «Главком» повідомляв, що в лютому 2017 року, комунальні працівники облаштували перехід у Печерському районі. На вулиці Інститутській, біля станції метро «Хрещатик», вже красується готовий перехід.

Облаштування пішохідного переходу в Києві на вулиці Ольгинській

Згодом дорожники прийнялися до облаштування пішохідного переходу з кольорової бруківки на вулиці Ольгинській.

Також повідомлялось, що в країні почали наводити лад з урядового кварталу.

Нагадаємо, що в центрі столиці, на бульварі Лесі Українки, комунальні служби ремонтують колектор.