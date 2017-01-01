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    У центрі столиці громадський транспорт буде працювати за особливим графіком

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    Тролейбус №38
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    Тролейбус №38

    9 травня змінять рух автобуси №№ 24, 55, 62 та тролейбуси № 38

    У зв’язку з проведенням заходів до Дня пам’яті та примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у центральній частині міста, в разі закриття руху транспорту працівниками Національної поліції вулицями Івана Мазепи та Лаврською, на час закриття буде внесено оперативні зміни в траси руху автобусних маршрутів загального користування №№ 24, 55, 62 та тролейбусного маршруту № 38, виключивши їхній заїзд на вищезазначені вулиці.

    За інформацією правоохоронців, у місті будуть посилені заходи безпеки, повыдомляэ «Главком».

    «Не справа МВС, його поліцейських і гвардійських підрозділів давати оцінку, і тим більш регулювати політичну діяльність. Але на всіх демонстраціях і маршах, запланованих у цей день, підрозділи Національної поліції і Нацгвардії не потерплять ні антиукраїнську символіку, ні антиукраїнські заяви. Усі відповідні спроби з боку охочих до провокацій сил будуть припинені. Поліцейські всієї країни отримали чіткі інструкції», – зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

    МВС Київ громадський транспорт Друга світова війна
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