У центрі столиці громадський транспорт буде працювати за особливим графіком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: View picture Тролейбус №38

9 травня змінять рух автобуси №№ 24, 55, 62 та тролейбуси № 38

У зв’язку з проведенням заходів до Дня пам’яті та примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у центральній частині міста, в разі закриття руху транспорту працівниками Національної поліції вулицями Івана Мазепи та Лаврською, на час закриття буде внесено оперативні зміни в траси руху автобусних маршрутів загального користування №№ 24, 55, 62 та тролейбусного маршруту № 38, виключивши їхній заїзд на вищезазначені вулиці.

За інформацією правоохоронців, у місті будуть посилені заходи безпеки, повыдомляэ «Главком».

«Не справа МВС, його поліцейських і гвардійських підрозділів давати оцінку, і тим більш регулювати політичну діяльність. Але на всіх демонстраціях і маршах, запланованих у цей день, підрозділи Національної поліції і Нацгвардії не потерплять ні антиукраїнську символіку, ні антиукраїнські заяви. Усі відповідні спроби з боку охочих до провокацій сил будуть припинені. Поліцейські всієї країни отримали чіткі інструкції», – зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.