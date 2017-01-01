У центрі столиці прибрали рекламний щит, який заважав пішоходам
- Сьогодні, 17:36
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Білборд стояв на тротуарі
В центрі Києва, на вулиці Богдана Хмельницького, комунальники прибрали рекламний щит, який стояв на тротуарі і заважав вільному пересуванню пішоходів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило КП «Київреклама».
«Прохід вільний! За численними зверненнями демонтований рекламний щит, бетонна основа якого заважала пересуватися вулицею Богдана Хмельницького», - написали комунальники.
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