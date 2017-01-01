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    У центрі столиці прибрали рекламний щит, який заважав пішоходам

    • Сьогодні, 17:36
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    Білборд стояв на тротуарі

    В центрі Києва, на вулиці Богдана Хмельницького, комунальники прибрали рекламний щит, який стояв на тротуарі і заважав вільному пересуванню пішоходів.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило КП «Київреклама».

    «Прохід вільний! За численними зверненнями демонтований рекламний щит, бетонна основа якого заважала пересуватися вулицею Богдана Хмельницького», - написали комунальники.

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    У центрі столиці прибрали рекламний щит, який заважав пішоходам
    У центрі столиці прибрали рекламний щит, який заважав пішоходам
    У центрі столиці прибрали рекламний щит, який заважав пішоходам

    Нагадаємо, киян просять захистити 400-річний дуб Шевченка.

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