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    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)

    • Сьогодні, 14:05
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    Жахлива ДТП у центрі столиці
    Жахлива ДТП у центрі столиці

    На перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка, сталося зіткнення автомобілів Шкода і Тойота.

    За попередньою інформацією, одне з авто виїхало на перехрестя на забороняючий сигнал світлофору.

    В результаті зіткнення загинула молода жінка , яка сиділа на пасажирському сидінні Шкоди. Самого ж водія Шкоди і пасажира Тойоти забрала швидка.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка й має з’ясувати обставини катастрофи.

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    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
    У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)


    Джерело: dtp.kiev.uа

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