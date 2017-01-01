У центрі столиці сталася жахлива ДТП (ФОТО)
- Сьогодні, 14:05
-
Розсилка
Жахлива ДТП у центрі столиці
На перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка, сталося зіткнення автомобілів Шкода і Тойота.
За попередньою інформацією, одне з авто виїхало на перехрестя на забороняючий сигнал світлофору.
В результаті зіткнення загинула молода жінка , яка сиділа на пасажирському сидінні Шкоди. Самого ж водія Шкоди і пасажира Тойоти забрала швидка.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка й має з’ясувати обставини катастрофи.
Джерело: dtp.kiev.uа