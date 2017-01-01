У центрі столиці з'явилося озеро

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На водойму перетворився котлован для побудови висотки.

Ставок із очеретом, дикими качками і навіть лебедями виник за парканом будівельного майданчику на вулиці Антоновича в центрі столиці.

Там 6 років тому мала з'явится 30-поверхівка з ТРЦ, квартирами та офісами, але забудовник не враховував, що під землею тече річка Либідь.

Озеро в народі вже назвали «Котлован». Воно займає 4 га землі – 100 метрів завдовжки. Глибина водойми – 6 метрів.

«Починаючи з Київської Русі дана місцевість відносилась до заплави річки Либідь. На ній нічого не будували. Кожної весни під час водопілля воно затоплювалось. Там були болота і не придатна для будівництва місцевість», - твердить дослідник київських річок Кирило Степанець.

Більше сотні років на території розташовувався трамвайний парк. У 2005 році депо перенесли, а землю викупив приватний інвестор.

«Наповнений водою котлован – це найкраща ілюстрація того, що в цьому місці будувати небажано», - коментує архітектор Георгій Духовичний.

На його думку, зариватися глибоко в землю у центрі Києва вкрай небезпечно – і це головна помилка забудовника. Ґрунтові води все одно знайдуть вихід і будуть нищити споруди навколо.

У столичній мерії кажуть, що забрати землю не можуть, бо територія перебуває у приватній власності, а її цільове призначення – житлове і громадське будівництво. Власнику в КМДА готові допомогти з новим проектом.

«Ми маємо територію зі штучною водоймою. Це може бути вдалий громадський чи житловий комплекс, але потрібно коригувати проект», - каже керівник апарату мерії Володимир Бондаренко.

Джерело: ТСН