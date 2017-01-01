У Дарницькому районі Києва горить склад
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Вогнеборці вживають заходів для гасіння пожежі
25 травня, о 9:43, до Служби порятунку м. Києва надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення за адресою: вул. Червоноткацька, 42-б.
Про це інформує сайт ДСНС, повідомляє «Главком».
Після прибуття на місце пригоди пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що пожежа виникла на третьому поверсі 4-поверхового складського приміщення.
Триває ліквідація пожежі.
Інформація уточнюється.