У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку

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Фото прес-служби КМДА Відкриття парку у Дарницькому районі столиці

На вулиці Заслонова, 18, біля Палацу культури «Дарниця» урочисто відкрили оновлений парк відпочинку.

Історія цього парку починається з 1970 року. Сьогодні ж на загальній площі 3,46 гектарів проведено капітальний ремонт, зокрема, облаштовано променадні доріжки з ФЕМ-покриття, встановлено зручні лави для відпочинку, урни для сміття, висаджено молоді хвойні дерева, кущі, квітники та зелені газони.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Окрім того, встановлено спортивний і дитячий майданчики з новими екологічними дерев’яними арт-об’єктами та додатковими розвиваючими елементами.

«Київська влада продовжує роботи з озеленення міста. Так, сьогодні ми відкрили осучаснений парк, який має велику історію. Найближчим часом покращимо освітлення, тож парк буде світлим і безпечним для відпочиваючих. Кияни заслуговують на гарний і безпечний, зелений та креативний простір і ми докладаємо для цього максимум зусиль», – зауважив на відкритті директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Андрій Фіщук.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в столиці в суботу відкриють оновлений велотрек.