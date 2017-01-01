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    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку

    • Сьогодні, 07:23
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    Відкриття парку у Дарницькому районі столиці
    Фото прес-служби КМДА
    Відкриття парку у Дарницькому районі столиці

    На вулиці Заслонова, 18, біля Палацу культури «Дарниця» урочисто відкрили оновлений парк відпочинку.

    Історія цього парку починається з 1970 року. Сьогодні ж на загальній площі 3,46 гектарів проведено капітальний ремонт, зокрема, облаштовано променадні доріжки з ФЕМ-покриття, встановлено зручні лави для відпочинку, урни для сміття, висаджено молоді хвойні дерева, кущі, квітники та зелені газони.

    Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

    Окрім того, встановлено спортивний і дитячий майданчики з новими екологічними дерев’яними арт-об’єктами та додатковими розвиваючими елементами.

    «Київська влада продовжує роботи з озеленення міста. Так, сьогодні ми відкрили осучаснений парк, який має велику історію. Найближчим часом покращимо освітлення, тож парк буде світлим і безпечним для відпочиваючих. Кияни заслуговують на гарний і безпечний, зелений та креативний простір і ми докладаємо для цього максимум зусиль», – зауважив на відкритті директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Андрій Фіщук. 

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    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    У Дарницькому районі Києва відкрили оновлений парк відпочинку
    Фото прес-служби КМДА

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в столиці в суботу відкриють оновлений велотрек.

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