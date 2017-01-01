У Дарницькому районі облаштують перший у місті фітнес-парк

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Ще один парк буде у Святошинському районі

У житловому масиві Позняки Дарницького району на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні № 6-А облаштують перший у Києві фітнес-парк із зонами відпочинку. Відповідне рішення ухвалила сьогодні, 20 квітня 2017 року, Київрада.

Також буде розширено межі парку відпочинку на вулиці Феодори Пушиної у Святошинському районі, до складу якого депутати включили земельну ділянку на проспекті Перемоги, 140.

Окрім того, статус скверу надано земельним ділянкам ще в трьох районах Києва:

біля будинків №№ 2, 4, 6-6А, 8 на вул. Амвросія Бучми в Дніпровському районі;

поряд із житловим будинком на вул. Тарасівській, 23/25 у Голосіївському районі;

у пров. Ковальському, 2 та на вул. Смоленській, 17 у Солом’янському районі.

Київрада також підтримала результати громадських слухань і ухвалила рішення присвоїти скверу в Солом᾽янському районі ім᾽я загиблого українського патріота, командира взводу окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» Мирослава Мисли.