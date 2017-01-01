У Дарницькому районі реконструюють два шкільні стадіони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цьогоріч у Дарницькому районі буде реконструйовано стадіони загальноосвітніх шкіл № 62 та № 111 і прилеглих спортивних майданчиків.

Кияни та їхні діти повинні мати можливість проводити фізкультурно-оздоровчу активність за місцем проживання на сучасних і безпечних спортмайданчиках. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Збереження та зміцнення здоров’я дітей сьогодні є пріоритетним завданням для міста і такого великого району як Дарниця. Наразі є велика необхідність належним чином організовувати місця для активностей, щоб вони надихали школярів, вчителів, батьків – усіх до заняття спортом. Реконструкція стадіонів передбачатиме не лише сучасне покриття, а й встановлення нових, сучасних, яскравих спортмайданчиків», – зазначила Ганна Старостенко.

За її словами, згідно з передпроектними розрахунками, орієнтована загальна вартість будівництва об’єктів складає 20 мільйонів гривень.

У ході реконструкції також будуть використані енергозберігаючі технології, що значно зменшить витрати на енергоносії.