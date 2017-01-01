У Дарницькому районі сталася пожежа на території заводу

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Київські вогнеборці ліквідували пожежу, яка сталася на території заводу на вулиці Бориспільській.

Причина виникнення загорання наразі встановлюється. Про це повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.

Вчора, 1 лютого, о 21:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на території одного із заводів на вулиці Бориспільській.

Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили, що загоряння виникло у 2-поверховій будівлі, що наразі не експлуатується.

«О 22:50 пожежа, площею 200 кв.м., була локалізована, а о 00:11 — ліквідована. До гасіння пожежі були залучені 35 рятувальників та 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки», — повідомили у ДСНС.

Травмованих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.