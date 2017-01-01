У Дарницькому районі знайшли труп чоловіка в каналізаційному люку
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Жахлива трагедія сталася у Києві
Вчора, 14 березня, на Харківському шосе в люку теплового колектора знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Києва.
Рятувальники знайшли тіло на Харківському шосе, 121/3, на відкритій території в люку теплового колектора. За допомогою рятувальної мотузки бійці дістали тіло людини і передали правоохоронним органам.
Зараз встановлюється причина загибелі чоловіка.
Джерело: 44.ua