У Дніпро випустять п'ять тонн «золотої рибки»

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Масштабний захід з зариблення Дніпра пройде у столичному Гідропарку

У Всесвітній день водних ресурсів - 22 березня 2017 року в центрі Києва на Набережній Гідропарку пройде яскравий, масштабний захід з зариблення Дніпра. Для столичної акваторії допомога з боку позабюджетних і громадських організацій дуже важлива, адже державних коштів на зариблення бракує.

Як повідомили в Асоціації риболовів України, за рекомендацією вчених для природної біологічної меліорації буде випущено більш ніж 5 тонн молоді рослиноїдних видів риби (товстолобик, білий амур, короп). Кошти на зариблення надав Фонд охорони навколишнього природного середовища України.

У зарибленні візьмуть участь діти-переселенці, учні 5 Київської школи, що знаходиться під патронатом Центру соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату ЕЛЕОС-УКРАЇНА та особисто Святішого Патріарха Філарета. А також діти з багатодітних родин.

«Ці діти з нелегкою долею, зіткнулися в свої юні роки з болем, вони зможуть, загадавши своє найпотаємніше бажання випустити «золоту рибку» в столичні води», - пояснюють в Асоціації.

Під час зариблення краєзнавці Національного еколого-натуралістичний Центру Міністерства освіти України та Всеукраїнська екологічна Ліга проведуть пізнавальний Зелений урок.

На дітей чекає яскраве Свято «День Води», під час якого вони приймуть участь в конкурсах, іграх, у творчих майстернях.

На свято запрошені аніматори. Кінний театр «Кураж» продемонструє запаморочливі трюки в козацькому стилі.

Джерело: Вечірній Київ