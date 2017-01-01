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    У Дніпро випустять п'ять тонн «золотої рибки»

    • Сьогодні, 10:07
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    Масштабний захід з зариблення Дніпра пройде у столичному Гідропарку

    У Всесвітній день водних ресурсів - 22 березня 2017 року в центрі Києва на Набережній Гідропарку пройде яскравий, масштабний захід з зариблення Дніпра.  Для столичної акваторії допомога з боку позабюджетних і громадських організацій дуже важлива, адже державних коштів на зариблення бракує.

    Як повідомили в Асоціації риболовів України, за рекомендацією вчених для природної біологічної меліорації буде випущено більш ніж 5 тонн молоді рослиноїдних видів риби (товстолобик, білий амур, короп). Кошти на зариблення надав Фонд охорони навколишнього природного середовища України.

    У зарибленні візьмуть участь діти-переселенці, учні 5 Київської школи, що знаходиться під патронатом Центру соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату ЕЛЕОС-УКРАЇНА та особисто Святішого Патріарха Філарета. А також діти з багатодітних родин.

    «Ці діти з нелегкою долею, зіткнулися в свої юні роки з болем, вони зможуть, загадавши своє найпотаємніше бажання випустити «золоту рибку» в столичні води», - пояснюють в Асоціації.

    Під час зариблення краєзнавці Національного еколого-натуралістичний Центру Міністерства освіти України та Всеукраїнська екологічна Ліга проведуть пізнавальний Зелений урок.

    На дітей чекає яскраве Свято «День Води», під час якого  вони приймуть участь в конкурсах, іграх, у творчих майстернях.

    На свято запрошені аніматори. Кінний театр «Кураж» продемонструє запаморочливі трюки в козацькому стилі.  

    Джерело: Вечірній Київ

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