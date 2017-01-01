У Дніпровському районі реконструюють дитячий садочок

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У Дніпровському районі на вулиці Тампере, 14-А реконструюють і відновлять роботу дошкільного навчального закладу

Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко. Як повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, дитячий садок забезпечить місцями 110 маленьких киян.

«Дніпровський район у зв’язку із забудовою мікрорайону новими житловими будинками та зростанням народжуваності потребує особливої уваги – тут на черзі до ДНЗ стоїть трохи більше 1000 дітей. Реконструкція садочка на Тампере дозволить забезпечити місцями дошкільнят, що зніме вкрай напружену ситуацію в мікрорайоні «Дарницька площа», – повідомила Ганна Старостенко.

Дошкільний навчальний заклад, за її словами, було побудовано у 60-ті роки. Наразі він потребує повної реконструкції. Згідно з Програмою економічного та соціального розвитку на 2017 рік, на його відбудову передбачено 15,5 млн гривень.

«Незважаючи на приріст народжуваності та міграції населення в столицю, за два роки вдалося зменшити чергу з 16 до 11 тисяч. У новому році ми продовжимо реалізовувати нашу комплексну програму зі створення додаткових місць для дошкільнят у столиці. Вона передбачає, зокрема, збільшення кількості груп за рахунок раціонального використання приміщень працюючих садочків, повернення цільового використання дитсадкам, які довгий час не працювали за профілем. А головне – побудову низки нових дошкільних закладів – надсучасних, безпечних, енергоефективних», – повідомила заступник голови КМДА.

Зазначимо, що загалом у 2016 році в Києві було побудовано два дошкільних навчальних заклади комунальної власності та відновлено роботу ще чотирьох, які тривалий час не працювали.