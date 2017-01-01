У Дніпровському районі столиці небайдужі перехожі спіймали зухвалого грабіжника

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У Києві чоловік розбив скло та викрав речі із салону автомобіля. Зловмисника затримали свідки та передали наряду поліції.

На вулиці Райдужній невідомий розбив скло передніх дверей автомобіля «Рено Кенго» та викрав із салону сумку, в якій були особисті речі власника. Але втекти з місця злочину йому не вдалося: чоловіка впіймали перехожі, які тримали його до приїзду працівники поліції.

Як встановили поліцейські, затриманий - 36-річний місцевий мешканець, який неодноразово порушував закон. Вилучені речі передані власникові, а чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчім відділом Дніпровського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Джерело: Соцпортал