  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Голосіївському районі підготували пункти обігріву для безпритульних

    • 26 Грудня, 08:55
    • Розсилка

    Роботу пунктів буде розпочато у разі істотного зниження температури повітря.

    Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє, що районними службами сплановані та проводяться заходи по облаштуванню пунктів обігріву для соціально незахищених громадян на 4 ринках району: Володимирський ринок (вул. Антоновича,115), Одеський ринок (просп. Академіка Глушкова, 32-36), Феофанівський ринок (вул.Заболотного, 48-А) та ринок «Теремки II» (вул.Лятошинського, 14).

    Також на базі Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Голосіївського району (вул.Маричанська, 5, тел.257-03-49) функціонує банк одягу та взуття для бездомних осіб, який надає допомогу завдяки гуманітарній допомозі що надходить від установ, громадських організацій та мешканців району.

    Джерело: Вечірній Київ

    Читайте також
    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ