У Голосіївському районі підготували пункти обігріву для безпритульних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роботу пунктів буде розпочато у разі істотного зниження температури повітря.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє, що районними службами сплановані та проводяться заходи по облаштуванню пунктів обігріву для соціально незахищених громадян на 4 ринках району: Володимирський ринок (вул. Антоновича,115), Одеський ринок (просп. Академіка Глушкова, 32-36), Феофанівський ринок (вул.Заболотного, 48-А) та ринок «Теремки II» (вул.Лятошинського, 14).

Також на базі Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Голосіївського району (вул.Маричанська, 5, тел.257-03-49) функціонує банк одягу та взуття для бездомних осіб, який надає допомогу завдяки гуманітарній допомозі що надходить від установ, громадських організацій та мешканців району.

Джерело: Вечірній Київ