У Євромістечку на Хрещатику пройде масштабна вечірка з концертом

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Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Євромістечко

Для гостей Євромістечка будуть виступати Green Grey, Alyosha, Агонь, Арсен Мірзоян, Tarabarova, Oleynik BRO, Patsyki z Franeka, REAL O, Мята

У Євромістечку, що на Хрещатику, 13 травня о 19:00 має відбутися наймасштабніша вечірка за весь час існування EuroVillage-2017 - EURO ХІТ. Про це повідомляє прес-служба конкурсу.

«Ця субота обіцяє бути неймовірною! Окрім фіналу Євробачення - 2017, на відвідувачів чекає наймасштабніша вечірка за весь час існування EuroVillage-2017 - 13 травня о 19:00», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для гостей Євромістечка під час цієї вечірки на сцені будуть виступати такі виконавці, як Green Grey, Alyosha, Агонь, Арсен Мірзоян, Tarabarova, Oleynik BRO (Borisenko Brothers), Patsyki z Franeka, REAL O, Мята.

Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти. Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу «Євробачення-2017».

За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

Фінал «Євробачення-2017» відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві.

Джерело: Укрінформ