У Києві безвісти пропали малолітні брати

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У столиці розшукують зниклих безвісти малолітніх братів, які 18 січня пішли з дому та назад не повернулися.

Про це повідомив портал «Киев Оперативный» у соціальній мережі «Вконтакте».

«Ковальчук Ілля Володимирович 10.12.2009 р.н. та Ковальчук Нікіта Володимирович 04.05.2011 р.н. 18.01.2017 об 11.50 пішли до стоматолога і зникли. Останнє відоме місце перебування дітей на вулиці Шовковичній. Станом на 19.00 19.01.2017 місцезнаходження дітей не відомо. Відвести дітей до стоматолога збиралася їх мати Ковальчук Анна Олександрівна 28.03.1984 р.н., яка перебуває на обліку психіатра та страждає періодичними психічними розладами», - йдеться в повідомленні.

Прикмети: зниклі були одягнені у куртки та шапки як на фото, Нікіта у джинси синього кольору та чорні черевики на ліпучках, а Ілля - у чорні шкільні брюки та шкіряні черевики сірого кольору з зеленими вставками на шнурках.

Поліцейські займаються пошуками і просять небайдужих, що володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити місцезнаходження дітей, телефонувати батькові за номером: 063-211-28-44 (Володимир) або в поліцію.

Джерело: Znaj.ua