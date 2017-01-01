У Києві чиновнику повідомили про підозру в розтраті 1,5 млн гривень бюджетних коштів

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Чиновнику Голосіївської РДА загрожує позбавлення волі до 12 років

Столична прокуратура повідомила про підозру начальнику Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації в розтраті 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

Встановлено, що у червні-листопаді 2016 року посадовець, діючи в інтересах третіх осіб, уклав з двома підприємствами-підрядниками договори на проведення ремонтних робіт освітніх закладів (бібліотеки, дитячого садка, юнацьких клубів тощо), розташованих на території Голосіївського району столиці. Однак, як зясувалося, ремонтні роботи на вказаних об’єктах виконано в значно менших обсягах, ніж зазначено в актах виконаних робіт, а в окремих випадках – взагалі лише розпочато.

За результатами проведених 15 судових будівельно-технічних експертиз документально підтверджено збитки, завдані державному бюджету, на суму майже 1,5 млн грн.

На даний час посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої відповідає сумі завданих збитків, та відсторонено від посади на час досудового слідства.