  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві чоловіка застрелили біля власної квартири

    • Вчора, 16:55
    • Розсилка

    У Дарницькому районі столиці невідомий застрелив місцевого жителя просто під дверима його квартири

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Злочин було скоєно в будинку по вул. Ревуцького. 54-річний киянин повертався додому. На поверсі, де він жив, його зустрів зловмисник, який поцілив у живіт чоловікові з вогнепальної зброї. Від поранення киянин помер на місці. 

    Наразі правоохоронці розшукують вбивцю, який втік з місця злочину.

    Джерело: Еспресо ТВ

    Читайте також
    кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ