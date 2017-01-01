У Києві чоловіка застрелили біля власної квартири
- Вчора, 16:55
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Розсилка
У Дарницькому районі столиці невідомий застрелив місцевого жителя просто під дверима його квартири
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Злочин було скоєно в будинку по вул. Ревуцького. 54-річний киянин повертався додому. На поверсі, де він жив, його зустрів зловмисник, який поцілив у живіт чоловікові з вогнепальної зброї. Від поранення киянин помер на місці.
Наразі правоохоронці розшукують вбивцю, який втік з місця злочину.
Джерело: Еспресо ТВ