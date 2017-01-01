У Києві два дні будуть збирати кров для поранених бійців

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22-23 лютого відбуватиметься збір донорської крові для поранених бійців із зони проведення АТО «Подаруй краплину життя»

22 лютого о 09:30 розпочнеться акція зі збору донорської крові для поранених бійців із зони проведення анти-терористичної операції «Подаруй краплину життя».

Вже четверту акцію зі збору крові для бійців із зони проведення АТО було вирішено провести 22 та 23 лютого 2017 року за ініціативи Голосіївської райдержадміністрації і за сприяння Київського міського центру крові. Задля уникнення черг і економії часу проводилась попередня реєстрація учасників заходу. Для участі в цьогорічній акції попередньо зареєструвалися понад 200 осіб.

Під час акції, яка проводилась 17 березня 2016 року, майже 70 небайдужих голосіївців, серед яких студенти, представники громадських організацій, співробітники райдержадміністрації, працівники підприємств і організацій Голосіївського району, здали 33 літри крові, яку було використано для лікування поранених бійців із зони АТО у столичних госпіталях.

Місце проведення: просп. Голосіївський, 42, 3-й поверх приміщення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.