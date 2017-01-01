У Києві мешканцям Борщагівки важко буде дістатися роботи

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Фото: alltransua Швидкісний трамвай на Борщагівці

11-13 квітня рух трамваїв маршрутів №№ 1, 3, 18 і автобусів маршруту № 1Т закривається

У зв’язку з заміною колій на перетині вулиць Старовокзальної і Жилянської в обидва напрямки руху 11, 12, 13 квітня з 22:30 до 6:00 рух трамваїв маршрутів №№ 1, 3, 18 і автобусів маршруту № 1Т «Михайлівська Борщагівка – ст. «Ромена Роллана» закривається. На вказаний період організовується інша робота автобусних маршрутів. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Отже, автобусний маршрут № 1Т «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна» (на трасі: вул. Симиренка – б-р Кольцова – просп. Леся Курбаса – просп. Комарова – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна) працюватиме з відправленнями за розкладом:

«Михайлівська Борщагівка» – 5:00, 5:15;

«Ст. «Старовокзальна» – 5:40, 5:55.

Автобусний маршрут № 3Т «Ст. «Кільцева дорога» – ст. «Старовокзальна» (на трасі: просп. Леся Курбаса – просп. Комарова – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна) рухатиметься з відправленнями за розкладом:

«Кільцева дорога» – 22:10, 22:22, 22:35, 22:47, 23:00, 23:12, 23:25, 23:37, 23:50, 00:05, 00:25;

«Ст. «Старовокзальна» – 22:35, 22:47, 23:00, 23:12, 23:25, 23:37, 23:50, 00:02, 00:15, 00:30, 00:50.

Трамвайний маршрут № 18 «Контрактова пл. – ст. «Старовокзальна» працюватиме з останніми відправленнями за розкладом:

«Контрактова площа» – 21:55;

«Вул. Старовокзальна» – 22:28.

На трамвайному маршруті № 2 «Михайлівська Борщагівка – станція «Кільцева дорога» трамваї курсуватимуть за розкладом руху громадського наземного транспорту, з яким можна ознайомитись на сайті www.kpt.kiev.ua у розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».

Пасажири автобусів маршрутів № 1Т «Ст. «Старовокзальна» – Михайлівська Борщагівка», № 3Т «Ст. «Старовокзальна» – ст. «Кільцева дорога» на період ремонту мають право користуватися місячними проїзними квитками придбаними для проїзду в трамваї.