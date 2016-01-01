У Києві молодики спиляли ялинки на території лікарні

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Троє молодиків спиляли хвойні дерева на території Подільської районної лікарні і намагались втекти, але були затримані

Головний лікар Подільської районної лікарні зателефонував у чергову частину поліції і повідомив, що охоронцем затримана підозріла особа, яка перебувала на території закладу. Правоохоронцям охоронець пояснив, що під час обходу території затримав чоловіка, який спиляв три ялинки.

«Затриманий 19-річний молодик розповів, що залучив до протиправного промислу у якості помічників двох 15-річних товаришів, – прокоментував подію т.в.о. начальника Подільського ВП Микола Піщанський. – Ялинки вони мали намір продати, а гроші витратити на святкування Нового року».

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Джерело: Інформаційний простір