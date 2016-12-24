У Києві може не з'явитися вулиця Богдана Гаврилишина

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Ще в жовтні 2016 року на сайті Київської міської ради було зареєстровано петицію про перейменування вулиці Ванди Василевської на вулицю Богдана Гаврилишина.

Автором петиції виступив Марценюк Сергій Анатолійович.

«На вшанування пам'яті видатного українця, економіста, громадського діяча і мецената Богдана Гаврилишина пропоную перейменувати вулицю В. Василевської в Шевченківському районі м. Києва на його честь», – написав Сергій Марценюк.

Також, він зазначив, що вулиця розташована поряд із Міжнародним інститутом менеджменту, який пан Богдан створив у Києві.

«Сама ж вулиця з теперішньою назвою підпадає під закон про декомунізацію», – додав автор петиції.

Нагадаємо, 24 жовтня 2016 року, пішов з життя видатний українсько-канадсько-швейцарський економіст, професор, благодійник та громадський діяч Богдан Дмитрович Гаврилишин.

Однією з останніх заяв Гаврилишина стала така: на його думку, в українській владі на сьогодні немає патріотів, а компетентних і порядних людей – одиниці.