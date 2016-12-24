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    У Києві може не з'явитися вулиця Богдана Гаврилишина

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    Ще в жовтні 2016 року на сайті Київської міської ради було зареєстровано петицію про перейменування вулиці Ванди Василевської на вулицю Богдана Гаврилишина. 

    Автором петиції виступив 

    Нагадаємо, 24 жовтня 2016 року, пішов з життя видатний українсько-канадсько-швейцарський економіст, професор, благодійник та громадський діяч Богдан Дмитрович Гаврилишин.

    Однією з останніх заяв Гаврилишина стала така: на його думку, в українській владі на сьогодні немає патріотів, а компетентних і порядних людей – одиниці.

    Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 року у с. Коропець Тернопільської області. Отримав диплом магістра за спеціальністю інженер-механік в Університеті Торонто, MBA в МІМ-Женева, доктора економіки та суспільних наук – у Женевському університеті. Впродовж 18 років очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві. Член Римського клубу, член Світової академії мистецтва та науки, член Міжнародної академії менеджменту, почесний доктор у семи університетах Канади та України, консультант держав та міжнародних компаній, модератор і голова численних міжнародних наукових конференцій та семінарів у 89 країнах світу.
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