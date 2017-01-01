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    У Києві на Борщагівці горить квартира. Рятувальники евакуюють мешканців будинку

    • Сьогодні, 21:10
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    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Весь будинок в середині в диму

    В одній з багатоповерхівок на вулиці Гната Юри у Києві пожежа у квартирі. Про це повідомляє журналіст «Главкома» з місця події. У середині будинку повно диму. До багатоповерхівки прибули рятувальники, які гасять пожежу, а також проводять евакуацію мешканців будинку. 

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    Пожежна машина прибула на місце пригоди

    Рятувальники вибили скло в декількох вікнах на сходовій клітці. 

    В квартирі знаходилося дві жінки 70 та 40 років та двоє дітей віком 1,8 і 3,8 років. Мама дітей поїхала на травневі свята на відпочинок в окупований Крим.

    Зі слів однієї з постраждалих, пожежу влаштував чотирирічний хлопчик. Наразі відомо, що пенсіонерку зі згорілої квартири відвезли в Київську міську лікарню швидкої допомоги.

    пожежа рятувальники
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