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    У Києві на Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси (фото)

    • Сьогодні, 10:58
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    Госпиталізовано одного водія

    Сьогодні вранці, 31 травня, на столичній Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси.

    ДТП сталося на перетині вулиці Сім'ї Сосніних та бульвару Кольцова.

    У результаті аварії, постраждав лише водій автобуса, якого своєчасно госпіталізували.

    Попередньо, винен водій маршрутного автобуса Богдан. Більш точну можна буде отримати після проведення слідчих дій.

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    У Києві на Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси (фото)
    У Києві на Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси (фото)
    У Києві на Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси (фото)
    У Києві на Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси (фото)
    У Києві на Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси (фото)

    Джерело: Киев Оперативный

    ДТП Київ водій
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