У Києві на Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси (фото)
- Сьогодні, 10:58
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Госпиталізовано одного водія
Сьогодні вранці, 31 травня, на столичній Борщагівці зіткнулися два пасажирських автобуси.
ДТП сталося на перетині вулиці Сім'ї Сосніних та бульвару Кольцова.
У результаті аварії, постраждав лише водій автобуса, якого своєчасно госпіталізували.
Попередньо, винен водій маршрутного автобуса Богдан. Більш точну можна буде отримати після проведення слідчих дій.
Джерело: Киев Оперативный