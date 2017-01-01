У Києві на пішохідному переході збили малолітнього хлопчика

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У Десняському районі автомобіль Skoda Octavia збив хлопчика 7-8 років

Зі слів свідків, хлопчина 7-8 років вибіг на «зебру» з-за зустрічного авто. Тобто водій, який його збив, не встиг відреагувати після зупинки перед «зеброю» і скоїв наїзд, коли лише почав набирати швидкість після того, як пропустив перехожих.

За попередніми даними, хлопчина отримав переляк, забої, але лікарі «швидкої» все одно вирішили відвезти його до лікарні для детального обстеження.

Хлопчина знаходився без батьків, нібито якраз йшов до мами, яка неподалік працює.

На місці працюють поліцейські, вони чекають прибуття слідчих.

Джерело: Еспресо ТВ