У Києві на три місяці закриють шляхопровід на Нивках

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Ремонт шляхопроводу над станцією метро «Нивки»

Вже наступного тижня обмежать рух транспорту на шляхопроводі біля станції метро «Нивки» в напрямку центру міста

Із 16 травня до 20 серпня 2017 року триватимуть роботи з реконструкції транспортного вузла на перетині проспекта Перемоги з вулицією Данила Щербаківського.

Про це інформує КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

У рамках ремонтних робіт із 16 травня буде обмежено рух транспорту на шляхопроводі біля станції метро «Нивки» в напрямку центру міста. Рух транспорту здійснюватиметься низовою частиною проспекта Перемоги.

Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Кільцевій дорозі відбувається «євроремонт». Ще наприкінці 2016 року турецька компанія почала дорожньо-ремонтні роботи на околиці Києва.