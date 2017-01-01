У Києві на виставку тюльпанів продавали фальшиві квитки
- Сьогодні, 22:16
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Кольорова ксерокопія
У Києві на виставку тюльпанів на Співочому полі продавали фальшиві квитки. Про це в Facebook повідомляє «Київ Оперативний».
«У свій вихідний день патрульний поліцейський з сім'єю відвідали Співоче поле. Поліцейський звернув увагу, що на придбаних квитках однакові серійні номери. Придивившись до решти квитків - та ж ситуація. Всі серійні номери однакові! Заповзятливі працівники продавали ксерокопії квитків!»- сказано в повідомленні.
За даними спільноти, після трьох годин роботи слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що «ліві» квитки продавали не на одній касі.
«Начальник охорони все «кришує». За 5 тис. грн хотіли «вирішити на місці», це при тому, що за день заходить близько 1 тис. Відвідувачів», - йдеться в повідомленні.
Джерело: 44.ua