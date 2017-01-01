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    У Києві на виставку тюльпанів продавали фальшиві квитки

    • Сьогодні, 22:16
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    Кольорова ксерокопія

    У Києві на виставку тюльпанів на Співочому полі продавали фальшиві квитки. Про це в Facebook повідомляє «Київ Оперативний».

    «У свій вихідний день патрульний поліцейський з сім'єю відвідали Співоче поле. Поліцейський звернув увагу, що на придбаних квитках однакові серійні номери. Придивившись до решти квитків - та ж ситуація. Всі серійні номери однакові! Заповзятливі працівники продавали ксерокопії квитків!»- сказано в повідомленні.

    За даними спільноти, після трьох годин роботи слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що «ліві» квитки продавали не на одній касі.

    «Начальник охорони все «кришує». За 5 тис. грн хотіли «вирішити на місці», це при тому, що за день заходить близько 1 тис. Відвідувачів», - йдеться в повідомленні.

    Джерело: 44.ua

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