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    У Києві оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 21:46
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    До кінця доби 26 лютого, вночі та вранці 27 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с

    За прогнозом Українського гідрометцентру, в Києві до кінця доби 26 лютого, вночі та вранці 27 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
    прогноз погоди Київ
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