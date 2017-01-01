У Києві оголошено штормове попередження
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До кінця доби 26 лютого, вночі та вранці 27 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с
За прогнозом Українського гідрометцентру, в Києві до кінця доби 26 лютого, вночі та вранці 27 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.